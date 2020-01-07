Тегеран, 7 января, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани произошла давка, жертвами которой стали по меньшей мере 35 человек, об этом 7 января сообщает государственное телевидение Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Давка возникла из-за высокой популярности высокопоставленного военного, на его похороны пришло слишком много людей. Помимо погибших десятки человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 3 января вооруженные силы США нанесли ракетный удар по кортежу, в котором находился генерал Сулеймани. Инцидент произошел в аэропорту Ирака. Ответственность за преступление взял на себя президент США Дональд Трамп.