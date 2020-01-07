Варшава, 7 января, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Власти Польши не хотят признавать исторической правды об ответственности своего государства за развязывание Второй мировой войны и намерены законодательно запретить Российской Федерации обсуждать польскую историю. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Флаг Польши

Напомним, что в Польше события в преддверии Второй мировой войны, о которых стала напоминать Россия, старательно называют ложью, а теперь еще хотят законодательно запретить о них говорить.

Комитет сейма Польши по внешней политике готовит законопроект, направленный на то, чтобы Российская Федерация «не переиначивала историю».

«Борьбу против лжи о Польше и истории необходимо вести постоянно и упорно, чтобы такая борьба была эффективной», — написала на своей странице в сети микроблогов Twitter вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блонская.

Она также призывает все политические силы Польши объединиться и противостоять попыткам Российской Федерации «переписать» историю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая резко неадекватная реакция властей Польши вызвана словами президента России Владимира Путина, который указал на ответственность Польши за развязывание Второй мировой войны, а также на польский антисемитизм, в частности на посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, которого российский лидер назвал «антисемитской свиньей».