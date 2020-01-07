Вашингтон, 7 января, 2020, 05:23 — ИА Регнум. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе войск коалиции из Ирака было опубликовано по ошибке, сообщает 6 января телекомпания CNN.

U.S. Army Американские войска готовятся к переброске

Милли назвал это письмо черновиком и сообщил: «Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать». Генерал считает, что письмо было «плохо сформулировано». Он заявил, что вывод войск США с территории Ирака не осуществляется.

Напомним, ранее СМИ обнародовали письмо штаба международного контингента в Ираке под руководством США, в котором говорилось о выводе войск коалиции в ближайшее время из уважения к «суверенному решению» властей Ирака.

Подробнее:Международная коалиция объявила о предстоящем выводе войск из Ирака