Санкт-Петербург, 7 января, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встречает православный праздник Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе в центре Петербурга.

Kremlin.ru Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе

Он пообщался с настоятелем собора, поставил свечу к главной святыне храма — иконе Спаса Нерукотворного Образа — и встал вместе с верующими во время божественной литургии.

Рядом с президентом находится группа детей.

Ранее Путин встречал Рождество в этом храме в 2012 и в 2019 году.

В Спасо-Преображенском соборе Владимира Путина крестили во младенчестве. Здесь же отпевали его родителей.

Спасо-Преображенский собор до революции был главным воинским храмом Российской империи.