Путин встречает Рождество Христово в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Санкт-Петербург, 7 января, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встречает православный праздник Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе в центре Петербурга.
Kremlin.ru
Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе
Он пообщался с настоятелем собора, поставил свечу к главной святыне храма — иконе Спаса Нерукотворного Образа — и встал вместе с верующими во время божественной литургии.
Рядом с президентом находится группа детей.
Ранее Путин встречал Рождество в этом храме в 2012 и в 2019 году.
В Спасо-Преображенском соборе Владимира Путина крестили во младенчестве. Здесь же отпевали его родителей.
Спасо-Преображенский собор до революции был главным воинским храмом Российской империи.