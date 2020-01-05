Париж, 5 января, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся в регионе после убийства в Ираке иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

U.S. Department of Defense Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Президент Республики подчеркнул свою полную солидарность с союзниками перед лицом нападений, совершённых в последние недели против коалиции в Ираке», — говорится в заявлении.

Французский лидер отметил свою обеспокоенность действиями спецподразделения «Кудс», возглавляемого до последнего времени Сулеймани, которые ведут к «дестабилизации ситуации в регионе». И выразил решимость «по продолжению действий Международной коалиции» в борьбе с терроризмом.

Кроме этого, Макрон призвал власти Ирана воздержаться «от любой военной эскалации, которая может усугубить региональную нестабильность».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 января президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с коллегой из Ирака Бархамом Салехом, в ходе которого подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака.