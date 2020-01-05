Тегеран, 5 января, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение парламента Ирака по выводу американских военных сил с территории страны является началом по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 5 января он сообщил во время телефонного разговора с лидером Ирака Бархамом Салехом.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Решение иракского парламента, одобрившего необходимость вывода американских сил из Ирака, является началом стабилизации и создания более безопасной обстановки в регионе», — цитирует иранского лидера РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 января парламент Ирака во время экстренного заседания ободрил резолюцию о выводе иностранных войск с территории страны. Кроме этого, было принято решение призвать правительство страны к отзыву запроса к коалиции во главе с США о предоставлении помощи в борьбе с терроризмом.