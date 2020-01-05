Лондон, 5 января, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Власти Великобритании выразили готовность нанести ракетный удар по Ирану, об этом 5 января сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

Defenceimagery.mod.uk Британская атомная ракетная подводная лодка

Как отмечает источник, Лондон не планирует вмешиваться в конфликт между Тегераном и Вашингтоном, однако в случае необходимости может выступить на стороне союзника.

В частности, вооруженные силы Великобритании могут нанести удары «Томагавками», базирующимися на атомных подводных лодках.

Напомним, 3 января ВВС США убили иранского генерала, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Убийство вызвало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.