Багдад, 5 января, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирака направило жалобы в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу в связи с убийством на территории страны иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 5 января сообщает Al Arabia.

U.S. Marine Corps Флаг США

В заявлении утверждается, что действия Соединенных Штатов являются опасным нарушением суверенитета Ирака, а также нарушением условий присутствия вооруженных сил страны в Ираке.

Напомним, 3 января глава иранских спецслужб «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит ударом с беспилотника, принадлежащего ВВС США. Ответственность за убийство взял на себя лично глава Белого дома Дональд Трамп.