Прага, 5 января, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европейский союз должен занять более активную позицию в урегулировании конфликта между США и Ираном и призвать противоборствующие стороны воздержаться от действий, которые ведут к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 5 января он сообщил журналистам после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Традиционная новогодняя встреча Бабиша и Земана была посвящена политической и военной напряженности на Ближнем Востоке, которая возникла вследствие убийства военными США иранского генерала в Багдаде. Также политики затронули вопросы урегулирования конфликта в Ливии.

«С господином президентом мы сошлись во мнении, что Европа должна призвать США и Иран, чтобы они [воздержались от действий], ведущих к эскалации ситуации. В этом деле мы, европейцы, должны принимать большее участие», — цитирует заявление чешского главы правительства ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Европейского союза пригласило в Брюссель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа для проведения переговоров после эскалации напряженности между Ираном и США.