Тегеран, 4 января, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном». Об этом 4 января он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

DonkeyHotey Майк Помпео

«24 часа назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестёр предложили ему свой ответ на всей своей земле», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана после убийства высокопоставленного иранского генерала предрек Соединенным Штатам «конец их враждебному присутствию в Западной Азии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что «иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет». При этом к записи он приложил видео, на котором запечатлены какие-то бегущие по улице люди с флагом Ирака.