Багдад, 4 января, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил сроком на три дня национальный траур по убитому ВВС США иранскому генералу Корпуса стражей Исламской революции Касему Сулеймани и жертвам американской бомбардировки в аэропорту Багдада. Об этом 4 января сообщает RT Arabic.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

«Премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Адиль Абдул-Махди поручил объявить состояние скорби по жизням мучеников в течение трех дней с сегодняшнего дня, субботы», — сообщили в офисе премьер-министра Ирака.

Ранее ИА REGNUM сообщало, высший руководитель Ирана Али Хаменеи объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством главы «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.