Берлин, 3 января, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Компания BMW разработала технологию бесконтактной зарядки своего электромотоцикла и получила на нее патент. Об этом сообщает Electrek.

Ominae Мотоцикл BMW

Технология предполагает, что водителям электромотоциклов BMW не надо будет подключать своё транспортное средство к розетке. Достаточно поставить основание боковой стойки мотоцикла рядом с небольшой площадкой, внутри которой находится катушка переменного тока.

Время зарядки пока уступает технологии Harley-Davidson, которая полностью заряжает аккумулятор за 40 минут, BMW на эту процедуру потребуется вся ночь.

На данный момент в BMW работают над усовершенствованием технологии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что столица Норвегии Осло станет первым городом в мире, который установит беспроводные системы зарядки для электрических такси.