Париж, 3 января, 2020, 21:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 3 января сообщается на официальном сайте МИД Франции.

U.S. Department of State Майк Помпео

Уточняется, что особое беспокойство глава Франции вызывает резкое обострение ситуации в Ираке, которое наблюдается в последние недели.

Париж призывает «Иран — избегать всех действий, которые могут усугубить региональную нестабильность». Одновременно с этим, в французском ведомстве подчеркивают важность приложения усилий мирового сообщества по сохранению стабильности на Ближнем Востоке и деэскалации конфликта в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани спасло жизни «сотен американцев».