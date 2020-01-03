Вашингтон, 3 января, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры, во время которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными силами Соединенных Штатов. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Mid.ru Сергей Лавров и Майк Помпео

«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев», — говорится в сообщении.

В Госдепе уточняют, что Вашингтон по-прежнему являются сторонниками деэскалации конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соединенные Штаты Америки готовы к возможному ответу Исламской Республики Иран на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По словам Помпео, США знали на что идут и готовы к любом сценарию развития событий. Также Помпео предупредил Иран о тяжких последствиях предполагаемых ответных действий.