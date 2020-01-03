Москва, 3 января, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») недовольна программой телепередач.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

«Не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу… На экранах одни и те же звёздные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», — отметила Поклонская в соцсети.

Она рекомендовала беречь желудки и мысли.