Хартум, 2 января, 2020, 23:07 — ИА Регнум. В Судане разбился военный самолет Ан-12 с 15 людьми на борту, об этом 2 января сообщает издание Al Intibaha.

Игорь Двуреков Самолёт Ан-12

Как отмечают журналисты издания, на борту судна находились чиновники государства — трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы, а также несколько служащих провинциального масштаба.

Все находившиеся на борту погибли. Также стало известно, что этим же рейсом должны были лететь министр юстиции Судана, а также генеральный прокурор страны, однако в последний момент они приняли решение отказаться от полета.