Москва, 2 января, 2020, 19:53 — ИА Регнум. По итогам 2019 года компания «Газпром» снизила на 1,3% экспорт газа в страны дальнего зарубежья. Об этом 2 января сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Нехватка газа

По его словам, объем поставок в эти страны, в том числе и Китай, сократился до 199,2 млрд кубометров голубого топлива, что составляет 98,7% от уровня экспорта в 2018 году, но в то же время на 2,5% больше уровня 2017 года.

«Объёмы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды», — цитирует РИА Новости слова Миллера.

Относительно поставок газа в КНР, председатель правления «Газпрома» подчеркнул, что постепенно объемы будут наращиваться до запланированных 38 млрд кубометров в год. На данный момент Китай получил 328 млн кубометров газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, и. о. главы департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов заявил, что снижения экспорта газа в европейские страны до 2022 года не планируется. По словам представителя «Газпрома», в течение ещё двух лет, как минимум, ожидается рост спроса на российский газ. Он отметил, что компания сможет поставлять 194−204 млрд куб. м в год.