Санкт-Петербург, 2 января, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В 2021 и 2022 годах Санкт-Петербург получит на строительство новых дорог 7,1 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на строительство пяти автотранспортных объектов, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр»

Среди них — реконструкция Приморского шоссе с подключением квартала «Лахта центра» к улично-дорожной сети города: будут построены эстакадные съезды к Приморскому шоссе (Северный съезд), а также к Приморскому проспекту и улице Савушкина (Южный съезд)».

С помощью федеральных денег начнется первый этап строительства Южной широтной магистрали.

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Также средства будут потрачены на строительство участка Южной магистрали, от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе и от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского шоссе; на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом; на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

В Смольном особо подчеркивают, что федеральные деньги на объекты транспортной инфраструктуры выделяются Санкт-Петербургу впервые за последние три года в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» на 2020−2022 годы».

В 2021 году на эти цели в городской бюджет поступит 3,7 млрд рублей, в 2022 году — 3,4 млрд рублей.