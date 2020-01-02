Таллин, 2 января, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вновь заявил, что у его страны есть территориальные претензии к Российской Федерации. Об этом сказано в его новогоднем поздравлении, опубликованном на официальном сайте парламента Эстонии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эстонский флаг

Пыллуаас пишет, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартусского (Юрьевского) мирного договора, после которого была установлена «российско-эстонская граница». Он также напомнил, что после объявления Эстонской ССР о своей независимости, вновь образованная страна была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН», — подчеркивает спикер эстонского парламента.

Напомним, что Эстония уже давно пытается использовать Тартусский (Юрьевский) мирный договор от 1920 года как предлог для территориальных претензий к России. По этому договору в состав Эстонии отходили часть современной Ленинградской и Псковской областей, даже в те времена населенные русскими.

Однако в 1940 году Эстония вошла в состав СССР, а в 1944 году граница Эстонской ССР была изменена, и те области, которые в 1920 году достались Эстонии, вошли в состав РСФСР.

Российские власти официально не считают Тартусский мирный договор действующим и указывают, что после 1940 года, когда Эстония добровольно вошла в состав СССР, речь о каких-то территориальных претензиях идти не может. В Эстонии считают иначе и называют вхождение страны в состав СССР «оккупацией».