Амстердам, 2 января, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Об этом передает радиостанция NOS.

Флаг Нидерландов

Отныне все нидерландские власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать исключительно название «Нидерланды» и никакое другое.

Отказ от названия «Голландия» связан с тем, что власти таким образом надеются избавить страну от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Также власти надеются, что данная мера позволит перераспределить туристический поток в страну, так как туристы в основном посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу, а в этих городах с наплывом туристов не справляются.

Данная реформа будет стоить бюджету королевства 200 тыс. евро.

Напомним, что Голландия — это историческая область на западе Нидерландов, которая сейчас включает в себя территорию двух провинций страны — Северной Голландии и Южной Голландии. Название Голландия происходит от нидерл. holt land, буквально — «древесная страна». Это была наиболее развитая область всех «Нижних земель» — территории, расположенной в низовьях рек Рейн, Маас, Шельда, вдоль побережья Северного моря. Собственно, «Нижние земли» — это и есть «Нидерланды». Правда исторически этим термином обозначалась вся территория нынешних Нидерландов, а также Бельгии и Люксембурга. Поскольку Голландия была наиболее развитой частью Нидерландов, название провинции стали распространять на всю страну, особенно это наблюдалась за пределами самих Нидерландов, так как иностранцы посещали в основном эту западную часть страны.