Москва, 1 января, 2020, 06:29 — ИА Регнум. Работа над изменением генома эмбриона человека не является преступлением. Необходимо снять все ограничения на эксперименты в этой области, заявил российский депутат, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

По мнению российского депутата, изменение генома человека — «это не преступление, а огромный прорыв в медицине».

Это «великое достижение», считает Жириновский, не должно стать причиной гонений. С осужденного за модификацию участка ДНК человека китайского ученого Хэ Цзянькуя необходимо снять все ограничение.

Напомним, Цзянькуй был осужден на три года лишения свободы за эксперименты по удалению гена восприимчивости к вирусу СПИДа. Комментирующий ситуацию Владимир Жириновский имеет филологическое и юридическое образование, а также научное звание доктор философских наук.