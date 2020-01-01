Вашингтон, 1 января, 2020, 05:28 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли при падении самолетав районе Канзас-сити, штат Техас, сообщает Kansas City Star со ссылкой на местную полицию.

Arpingstone Лёгкий самолёт Mooney M 20

Как стало известно, одномоторный самолет Mooney M20S рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта округа Джонсон. Сразу же после падения машина загорелась. Прибывшие на место происшествия полицейские и пожарные обнаружили тела двух человек.

Пока не ясно, что могло стать причиной крушения летального аппарата. Идет расследование.