Москва, 1 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Вышел в свет первый номер нового журнала по истории культуры, литературы и книжности «Литературная коллекция OSTKRAFT» (2020. №1). В номер вошли исследования:

Литературная коллекция OSTKRAFT..2020. №1

Кшиштоф Заяс (Krzysztof Zajas). Несуществующая культура: Польские Инфлянты

Д. П. Ивинский. Письмо князя П. А. Вяземского к А. А. Краевскому об опечатках в литературном сборнике «Складчина»

Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской литературы XV—XVI : Жаботинский

: Жаботинский Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской и «Пушкинiанской» литературы: XVII. Лернер

Виктор Дзевановский-Петрашевский. Несколько штрихов к портрету издателя Артура Ивановича Вильборга (1856−1918)

Владимир Молотников. Сталинская премия Бориса Пастернака. Суета вокруг интимного лирика в интерьерах Холодной войны.

А также рецензии:

А. В. Мартынов. Анджей Валицкий. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М., 2019

Андрей Тесля. В. А. Кошелев. «Оперный костюм»: Творческий портрет А. К. Толстого (К 200‑летию со дня рождения). М., 2017.

Андрей Тесля. О. Медведкова. Лев Бакст, портрет художника в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии. М., 2019.

Андрей Тесля. Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии», с иллюстрациями Юрия Анненкова: Уничтоженное издание 1923 года. СПб., 2019.

Полностью электронную версию номера журнала можно прочитать здесь.