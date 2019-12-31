Москва, 1 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Вышел в свет первый номер нового журнала по истории культуры, литературы и книжности «Литературная коллекция OSTKRAFT» (2020. №1). В номер вошли исследования:

Литературная коллекция OSTKRAFT..2020. №1
  • Кшиштоф Заяс (Krzysztof Zajas). Несуществующая культура: Польские Инфлянты
  • Д. П. Ивинский. Письмо князя П. А. Вяземского к А. А. Краевскому об опечатках в литературном сборнике «Складчина»
  • Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской литературы XV—XVI: Жаботинский
  • Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской и «Пушкинiанской» литературы: XVII. Лернер
  • Виктор Дзевановский-Петрашевский. Несколько штрихов к портрету издателя Артура Ивановича Вильборга (1856−1918)
  • Владимир Молотников. Сталинская премия Бориса Пастернака. Суета вокруг интимного лирика в интерьерах Холодной войны.

А также рецензии:

  • А. В. Мартынов. Анджей Валицкий. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М., 2019
  • Андрей Тесля. В. А. Кошелев. «Оперный костюм»: Творческий портрет А. К. Толстого (К 200‑летию со дня рождения). М., 2017.
  • Андрей Тесля. О. Медведкова. Лев Бакст, портрет художника в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии. М., 2019.
  • Андрей Тесля. Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии», с иллюстрациями Юрия Анненкова: Уничтоженное издание 1923 года. СПб., 2019.

Полностью электронную версию номера журнала можно прочитать здесь.