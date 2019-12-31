Санкт-Петербург, 31 декабря, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Новым годом и Рождеством, перечислив достижения Северной столицы за прошедший год.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Поздравляем вас с Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым! Санкт-Петербург встречает Новый год, уверенно развиваясь вместе со всей страной. Мы активно реализуем национальные проекты, открываем новые производства, внедряем цифровые технологии. С петербургских верфей сходят современные корабли. Наш город помог России улучшить позиции в международном рейтинге делового климата «Doing business», — говорится в поздравлении.

Представители властей указывают, что в городе удалось «серьезно повысить уровень социальной защищенности» благодаря новым мерам поддержки семьям с детьми, бесплатному проезду в электричках, новым выплатам ветеранам и блокадникам.

«Мы достойно отметили 75-ю годовщину нашего Ленинградского Дня Победы. В наступающем году вместе со всей страной мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По предложениям ветеранских организаций мы расширили и обновили экспозицию Музея блокады, восстановили справедливость по льготам для всех жителей блокадного города», — замечают Беглов и Макаров.

В прошлом году, убеждены они, Петербург также начал ликвидировать дисбаланс между жилищной и социальной инфраструктурой — было открыто рекордное для последних десятилетий количество детских садов, школ и медицинских учреждений, заработала служба социальных участковых, все детские поликлиники переведены в формат «бережливых».

Беглов с Макаровым перечислили и другие успехи: решение Владимира Путина создать арт-парк на берегу Малой Невы вместо судебного квартала, который теперь построят на территории Сада на Неве, благоустройство парка Сосновка, парка на острове Чухонка, Ивановско-Щемиловского сада, открытие парка Героев-пожарных и первого в стране «Сада ощущений» для незрячих детей, запуск станций метро Фрунзенского радиуса, концессионного трамвая «Чижик», скоростной автотрассы «Нева», строительство нового съезда с Западного скоростного диаметра.

Кроме того, власти отметили проведение ПМЭФ, Культурного форума, Генассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО. Бал выпускников «Алые Паруса» был признан лучшим праздником в мире.

«На наших глазах повышается туристический потенциал Санкт-Петербурга. Введение электронных виз для иностранцев, режима «Открытое небо» для аэропорта «Пулково» позволит городу серьезно увеличить туристический поток уже в ближайшем будущем», — напомнили Беглов и Макаров.

Они пожелали горожанам удачи, тепла и уюта, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в 2020 году.