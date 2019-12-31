Санкт-Петербург, 31 декабря, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В последний день уходящего года в Петербург придет лёгкий минус и небольшой снег. Об этом сообщает 31 декабря ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Книги в Петербурге

По словам Михаила Леуса, во вторник погоду в Санкт-Петербурге продолжит определять циклонический вихрь. По мере своего продвижения на юго-восток, он будет разворачиваться к городу своей более холодной частью, провоцируя небольшие осадки, вечером образуя гололедицу и постепенно понижая температуру.

«Температура воздуха +2…+4°, в полночь 0…-2°. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Напомним, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов также анонсирует снижение температуры ближе к вечеру во вторник.