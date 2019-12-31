Москва, 31 декабря, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Культурная политика, проводимая государством в период нахождения у власти Владимира Путина, сопровождалась «невероятными вложениями». Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости, опубликованном 31 декабря.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Мединский

«Никогда в сфере культуры так много не строили, не реставрировали, не реконструировали, не обновляли», — подчеркнул Мединский.

Он отметил, что за минувшие 20 лет в сфере культуры существенно выросли зарплаты. Говоря о судьбоносных для культуры решениях главы государства, министр отметил включение культуры в перечень национальных приоритетов. Также он назвал принципиальную поддержку президента, подписание основ государственной культурной политики и объявление «гуманитарных годов»: Года культуры, Года литературы, кино, театра.

При политической и финансовой поддержке работать значительно легче, заключил глава Минкульта.

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