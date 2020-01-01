Москва, 1 января, 2020, 04:33 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM. Рыбалка останется бесплатной, но предполагается много исключений.

Рыбалка

Так, свободно рыбачить запрещается на землях обороны и безопасности, на тех участках, которые предоставлены для развития аквакультуры, любительская рыбалка может быть ограничена в особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, должна соблюдаться суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов определенного вида (определяется в правилах рыболовства).

Предполагается сохранить около двадцати рыбопромысловых участков, где будут действовать ограничения по рыбалке.

Закон запрещает оборот жаберных сетей в стране, за исключением тех районов Сибири и Дальнего Востока, севера, где рыбалка сетями является традиционным видом. Там ловить сетью будет можно при регистрации сети и маркировке.

Также запрещено использование электроудочек и прочие варварские способы ловли рыбы. Вводится запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте.