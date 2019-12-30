Брянск, 30 декабря, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Новая инсталляция «Эйфелева башня» засияла на бульваре Гагарина в Брянске. Она стала центром новогодней прогулочной зоны, на которой уже установлены «арки желаний». У конструкции будет более десятка различных режимов подсветки. Праздничное убранство улиц и зданий обсудили 30 декабря на совещании при губернаторе, сообщает пресс-служба правительства области.

Пресс-служба Брянской городской администрации Праздничный Брянск

В Брянске к новогодним праздникам впервые украсили иллюминацией все мосты и дамбы, расположенные на основных транспортных магистралях города. Световыми украшениями задекорированы въезды в районы областного центра, электро‑ и троллейбусные опоры. Игрушки и гирлянды развесили на 31 установленной городской ели, а также на 150 естественно растущих деревьев. Всего, по данным мэрии, на площадях, в скверах и парках Брянска установлено 258 световых инсталляций, 112 из которых — новые.

Красочное новогоднее оформление отметили в Клинцах, Новозыбкове, Унечском и Суражском районах. В Стародубе, Стародубском, Почепском, Жуковском, Погарском, Клетнянском, Дубровском и Севском районах украшены центральные площади, главные ёлки, установлены светящиеся инсталляции и новогодние гирлянды. А вот Навлинский и Выгоничский районы ограничились скромным украшением центральных площадей и отдельных зданий.