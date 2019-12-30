Москва, 30 декабря, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать бесплатным катание с ледовых горок перед Новым годом, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Сергей Секачёв Ледяная горка

«Понятно, что почти все горки возводят частники, и им нужно окупить расходы. Однако это весьма скромные средства в сравнении с общими затратами муниципалитетов на праздники. Давайте же не экономить там, где меньше всего надо это делать, а доставим радость нашим детишкам: сделаем ледяные горки бесплатными на всё время новогодних каникул», — предложил Миронов.

По его словам, в Ленинском районе Челябинска появилась ледяная горка, где за полчаса катания придется заплатить 100 рублей. В мэрии Смоленска сообщили, что катание на единственной официальной горке в центре города будет платным. Даже в Москве с ее богатыми возможностями больше половины из 38 ледяных трасс — платные. На днях чиновник мэрии Екатеринбурга объяснил СМИ платность пользовании горкой заботой о безопасности.