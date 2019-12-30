Москва, 30 декабря, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина будут смотреть большинство граждан (72%). Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru Новогоднее телеобращение Владимира Путина

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Не будут слушать речь главы государства в новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 год 19% опрошенных.

Смотрели прошлое предновогоднее телеобращение Путина 73% российских граждан. Не видели его 23% участников опроса.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 22 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько минут до боя курантов, возвещающих начало нового года, перед жителями России выступает президент страны.

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