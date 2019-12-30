Якутск, 30 декабря, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Якутии, особенно в отдалённых её населённых пунктах, цены на продукты питания всегда существенно отличались от среднероссийских. В преддверии Нового года они бьют рекорды. На севере Якутии в посёлке Черском стоимость куриных яиц начинается от 320 рублей за десяток, мандарины стоят от 510 рублей за кг.

Ulus.media Цена на продукты питания в Якутии

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Стоит отметить, что чем дальше находится населённый пункт, тем выше стоимость товаров в магазинах. Труднодоступные сёла рискуют из-за транспортной недоступности остаться и вовсе без подвоза свежих продуктов питания.

«Полки в магазинах постепенно наполняются продуктами, радуя глаза жителей Черского, если не смотреть на цены. Цены в этом году, как и в прошлом, не спешат снижаться», — пишет «Колымская правда».

Цены в этом году в Якутии на продукты питания немного выше цен 2018 года. Например, мандарины от 510−650 рублей за кг, апельсины в среднем 580 за кг, яблоки от 485 рублей за кг, виноград от 560 рублей, огурцы — 580, помидоры — от 520 до 640, перец сладкий — от 550 до 600 рублей, яйца куриные — от 320 до 340 рублей за 10 штук.

Есть и продукция местного производителя: говядина от 450−480 рублей за кг, арктический омуль — по 350 рублей за кг, якутский десерт «чохоон» — 105 рублей, масло сливочное — 550 рублей, сыр — 860 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат подсчитал, что праздничный ужин на семью из четырёх взрослых и одного ребёнка обойдётся в 6 430 рублей.