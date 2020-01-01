Москва, 2 января, 2020, 00:25 — ИА Регнум. Московский арбитраж 30 января 2020 года начнёт рассмотрение иска Минобороны России к одному из исполнителей по государственному контракту — уральскому заводу, который производит оружие для ведомства. Речь идёт о многомиллионной неустойке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск «о взыскании неустойки в размере 27 693 590 руб. 32 копеек» был подан 20 декабря, а 23 декабря его приняли к производству. Ответчиком выступает АО «Уральский завод транспортного машиностроения».

По данным из открытых источников, АО выступало исполнителем по 144 госконтрактам на сумму более 6,9 млрд рублей и заказчиком по почти 700 контрактам на сумму свыше 12,046 млрд рублей. Предприятие существует с 1817 года, производит не только самоходные гаубицы, но и трамвайные вагоны, нефтеоборудование, другую продукцию. Общество входит в состав корпорации «Уралвагонзавод», которая является активом госкорпорации «Ростех».

По данным на 30 сентября 2019 года, основным акционером АО «Уральский завод транспортного машиностроения» являлось АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила.