Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Ровно день передышки дали злоумышленники городским судебным учреждениям Петербурга после месяца постоянных эвакуаций. С утра четверга, 26 декабря, несколько районных судов вновь приостановили работу, чтобы оперативные службы смогли осмотреть помещения на наличие опасных предметов и веществ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Петродворцовый, Октябрьский, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский районные суды эвакуируются, отмечает пресс-служба. Судя по предыдущим дням, этот список наверняка вырастет в ближайшие минуты.

В полученном судами электронном письме злоумышленников в числе"заминированных» также значатся несколько десятков вузов Петербурга. Преступники все также вымогают 120 биткоинов за прекращение своих действий.

Напомним, начиная с 28 ноября по 24 декабря мировым судьям, в районные суды и городской суд Санкт-Петербурга поступило 173 ложных сообщения о минировании зданий. Каждое полученное письмо или звонок отрабатывались, ежедневно эвакуировались несколько тысяч человек. 25 декабря 2019 стал единственным рабочим днем, который прошел в штатном режиме.