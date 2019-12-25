Москва, 25 декабря, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Центризбирком России готовится к сложностям, с которыми столкнется на выборах депутатов петербургского Законодательного собрания и депутатов Государственной думы от региона в 2021 году. Об этом заявил 25 декабря заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Урна с бюллетенями

Булаев подчеркнул, что к этому моменту необходимо изменить избирательную систему Северной столицы, которая из года в год показывает самый масштабный процент фальсификаций.

«Выборы будут сложные, как всегда это бывает в Санкт-Петербурге. Если мы систему к этому времени не выстроим, то все наши стенания, что какой-то УИК на этих выборах не так написал протокол и не то сделал, будут бессмысленны и бесполезны, потому что мы опять ввалимся в череду ошибок, которые были и в 2014 году, и в 2016-м, и в 2019 году», — сказал Николай Булаев.

Он также констатировал, что единственными выборами, к которым не было претензий, стали выборы президента в 2018 году. Нарушения были замечены и на выборах губернатора Петербурга в 2019 году, и на последних выборах в муниципалитеты, Заксобрание и Госдуму.

Булаев сообщил, что накануне, 24 декабря, у председателя ЦИК Эллы Памфиловой была Любовь Совершаева, которая уже не является вице-губернатором Петербурга, но в 2019 году курировала избирательную кампанию и отвечала за внутреннюю политику в городе. С губернатором Александром Бегловым ЦИК «обменивается письмами» о том, как можно исправить ситуацию.

«Система нуждается не в реформировании, не в перекраске, не в переустройстве, а нуждается в капитальной реконструкции таким образом, чтобы каждый понял, что войти в новую систему можно только тогда, когда к нему нет претензий ни у кого. Ни у общества, ни у избирателей, ни у кандидатов», — подчеркнул Булаев.

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Заметим, сейчас Горизбирком увеличивает количество Территориальных избирательных комиссий (ТИК), передавая им полномочия муниципальных избиркомов, а иногда и упраздняя последние. Булаев добавил, что в ТИКах не имеют права работать люди, которые были замечены в нарушениях в ходе предыдущих кампаний.