Санкт-Петербург, 25 декабря, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге специалисты «Балтийского завода» провели испытания новейшего российского атомного ледокола «Арктика», сообщает 25 декабря пресс-служба предприятия.

АО «Балтийский завод» Испытания на «Арктике»

Ледокол был проверен на остойчивость в ходе операции по кренованию. Пресс-служба отмечает, что полученные при испытаниях данные будут использоваться при дальнейшей эксплуатации атомного ледокола.

«На головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» проекта 22 220 прошла операция по кренованию. Специалисты АО «Балтийский завод» и ЦКБ «Айсберг» начали операцию в 7 часов утра 24 декабря и завершили ее после полуночи», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире. Этот корабль стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220.

По заказу госкорпорации «Росатом» на «Балтийском заводе» в данный момент строятся ещё два атомных ледокола проекта 22 220 «Сибирь» и «Урал».

Атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22 220 способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.