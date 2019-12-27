Президент России Владимир Путин 25 декабря проводит встречу с правительством России для подведения итогов деятельности министров в 2019 году и определения приоритетов развития страны в следующем. ИА REGNUM ведёт трансляцию мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дмитрий Медведев

13:20 25.12.2019 Владимир Путин на встрече с членами правительства в 2018 году. kremlin.ru

13:59 25.12.2019 «25 декабря глава государства проведёт традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства», — уточняет сайт Кремля.

14:05 25.12.2019 Правительство России смогло достичь уникального результата в новейшей истории России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года. «Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива — это создание хорошей макроэкономической базы развития», — заявил Путин. «Конечно, это уникальный результат нашей новейшей истории. Ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, колеблется уже около 3%», — указал он. Подробности в материале: «Уникальный результат»: Путин похвалил правительство за макроэкономику

14:07 25.12.2019 За счёт низкого уровня инфляции и макроэкономической стабильности в России сложился прочный фундамент для дальнейшего развития. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года. «Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что, может быть, не нужно (стремиться) к тому, что сегодня имеем? Можем, надо дать больше денег в экономику, тогда мы её немного раскачаем? Но это всё сослагательное наклонение. А то, что макроэкономический фундамент даёт возможность развитию — это совершенно очевидный факт», — заявил Путин. Об этом: В России сложился «макроэкономический фундамент» для развития — Путин

14:08 25.12.2019 Президент России Владимир Путин приехал в Дом правительства на предновогоднее «итоговое» заседание. Подробности в материале: Путин приехал на итоговое заседание правительства

14:12 25.12.2019 Российская экономика имеет недостаточные темпы роста. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года. «Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили — нужно сделать всё, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить её структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей», — заявил Путин. Читайте также: Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России

14:14 25.12.2019 Инфраструктурные проекты, которые удалось реализовать в 2019 году, создают базу для экономического роста в России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России по итогам 2019 года. «Разумеется — и тоже много раз звучало, говорилось вслух, — это (темпы роста экономики) не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан. Здесь тоже есть вопросы с реальными доходами населения. Но между тем есть и вещи осязаемые за прошедший год — имею в виду прежде всего развитие инфраструктуры», — заявил Путин. Об этом: Инфраструктурные проекты: Путин указал на «осязаемые» достижения 2019 года

14:20 25.12.2019 В конце 2019 года реальные заработные платы граждан России начали расти. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года. «В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин: повышение реальных доходов населения началось и его нужно поддержать

14:24 25.12.2019 Реализация национальных проектов идёт в нормальном режиме. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с правительством России по итогам 2019 года. «Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график», — заявил Медведев. По его словам, 2019 год стал началом сложного процесса — преобразования экономики и социальной сферы, работы по национальным приоритетам. «Каждый из министров, здесь присутствующих, каждый из вице-премьеров старался внести свой вклад в реализацию этих задач», — указал он. Подробности в материале: Реализация нацпроектов вошла в нормальный график — Медведев

14:28 25.12.2019 В 2020 году правительство России сосредоточит внимание на преобразовании социальной сферы, повышении уровня и качества жизни граждан России. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с правительством России об итогах 2019 года. «В следующем году очень много предстоит сделать: по снижению бедности, по развитию социальной сферы, по поддержке семей с детьми и в области развития экономики в широком смысле этого слова. Имеется в виду и привлечение инвестиций, и развитие инфраструктуры, и снижение административных барьеров, решение целого ряда задач, связанных с деловым климатом», — заявил Медведев. Об этом: Медведев назвал приоритеты работы правительства в 2020 году

14:33 25.12.2019 Владимир Путин на встрече с членами правительства в 2018 году. kremlin.ru

14:58 25.12.2019 Для правительства России задачей номер один является повышение уровня доходов и жизни граждан. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля. Также читайте: Путин: Задача правительства №1 — повысить уровень жизни граждан

15:29 25.12.2019 В завершение мероприятия премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину найти время для отдыха на новогодних праздниках. «Я от имени правительства хотел бы Вас ещё раз поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях. И, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать Вам от имени правительства хорошего Нового года, и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится», — сказал Медведев.

16:35 25.12.2019 Встреча Владимира Путина с членами правительства. 25.12.2019 г. Фото: kremlin.ru

17:45 25.12.2019 Встреча Владимира Путина с членами правительства. 25.12.2019 г. Фото: kremlin.ru

10:30 26.12.2019 Владимир Путин на встрече с членами правительства. 25.12.2019 . kremlin.ru

10:54 26.12.2019 «И конечно, из того, что нельзя не отметить в качестве позитива, — это создание хорошей макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции: он колеблется уже около трёх процентов», — отметил Владимир Путин.

10:56 26.12.2019 Перед началом расширенного совещания с членами правительства. Дмитрий Медведев и Владимир Путин. kremlin.ru

11:23 26.12.2019 «В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал президент России Владимир Путин. Он назвал это задачей номер один.

12:06 26.12.2019 Владимир Путин на встрече с членами правительства. 25.12.2019 . kremlin.ru

12:08 26.12.2019 Дмитрий Медведев. Встреча Владимира Путина с членами правительства. 25.12.2019 . kremlin.ru

13:15 26.12.2019 Встреча Владимира Путина с членами правительства. 25.12.2019 . kremlin.ru

13:27 26.12.2019 Решение задачи номер один — повышения доходов населения — связано с другой важнейшей задачей: решением демографических проблем, подчеркнул президент. По словам Владимира Путина, особая нагрузка приходится на семьи с детьми. «Об этом никогда нельзя забывать. И все наши ближайшие шаги в социальной сфере нужно сопоставлять именно с тем результатом, которого мы ожидаем в решении вопросов поддержки семей с детьми», — подчеркнул президент.

13:29 26.12.2019 Владимир Путин и Дмитрий Медведев на встрече с членами правительства. 25.12.2019 . kremlin.ru

14:21 26.12.2019 О демографической проблеме России — читайте трансляцию ИА REGNUM: Демографическая яма: жителей России становится всё меньше

14:22 26.12.2019 Встреча Владимира Путина с членами правительства. 25.12.2019 . kremlin.ru