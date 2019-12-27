Разгоним экономику? Путин назвал задачи на 2020 год — трансляция
Президент России Владимир Путин 25 декабря проводит встречу с правительством России для подведения итогов деятельности министров в 2019 году и определения приоритетов развития страны в следующем. ИА REGNUM ведёт трансляцию мероприятия.
«25 декабря глава государства проведёт традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства», — уточняет сайт Кремля.
Правительство России смогло достичь уникального результата в новейшей истории России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.
«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива — это создание хорошей макроэкономической базы развития», — заявил Путин.
«Конечно, это уникальный результат нашей новейшей истории. Ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, колеблется уже около 3%», — указал он.
Подробности в материале: «Уникальный результат»: Путин похвалил правительство за макроэкономику
За счёт низкого уровня инфляции и макроэкономической стабильности в России сложился прочный фундамент для дальнейшего развития. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.
«Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что, может быть, не нужно (стремиться) к тому, что сегодня имеем? Можем, надо дать больше денег в экономику, тогда мы её немного раскачаем? Но это всё сослагательное наклонение. А то, что макроэкономический фундамент даёт возможность развитию — это совершенно очевидный факт», — заявил Путин.
Об этом: В России сложился «макроэкономический фундамент» для развития — Путин
Президент России Владимир Путин приехал в Дом правительства на предновогоднее «итоговое» заседание.
Подробности в материале: Путин приехал на итоговое заседание правительства
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.
«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили — нужно сделать всё, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить её структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей», — заявил Путин.
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Инфраструктурные проекты, которые удалось реализовать в 2019 году, создают базу для экономического роста в России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России по итогам 2019 года.
«Разумеется — и тоже много раз звучало, говорилось вслух, — это (темпы роста экономики) не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан. Здесь тоже есть вопросы с реальными доходами населения. Но между тем есть и вещи осязаемые за прошедший год — имею в виду прежде всего развитие инфраструктуры», — заявил Путин.
Об этом: Инфраструктурные проекты: Путин указал на «осязаемые» достижения 2019 года
В конце 2019 года реальные заработные платы граждан России начали расти. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.
«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин: повышение реальных доходов населения началось и его нужно поддержать
Реализация национальных проектов идёт в нормальном режиме. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с правительством России по итогам 2019 года.
«Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график», — заявил Медведев.
По его словам, 2019 год стал началом сложного процесса — преобразования экономики и социальной сферы, работы по национальным приоритетам.
«Каждый из министров, здесь присутствующих, каждый из вице-премьеров старался внести свой вклад в реализацию этих задач», — указал он.
Подробности в материале: Реализация нацпроектов вошла в нормальный график — Медведев
В 2020 году правительство России сосредоточит внимание на преобразовании социальной сферы, повышении уровня и качества жизни граждан России. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с правительством России об итогах 2019 года.
«В следующем году очень много предстоит сделать: по снижению бедности, по развитию социальной сферы, по поддержке семей с детьми и в области развития экономики в широком смысле этого слова. Имеется в виду и привлечение инвестиций, и развитие инфраструктуры, и снижение административных барьеров, решение целого ряда задач, связанных с деловым климатом», — заявил Медведев.
Об этом: Медведев назвал приоритеты работы правительства в 2020 году
Для правительства России задачей номер один является повышение уровня доходов и жизни граждан. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.
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В завершение мероприятия премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину найти время для отдыха на новогодних праздниках.
«Я от имени правительства хотел бы Вас ещё раз поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях. И, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать Вам от имени правительства хорошего Нового года, и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится», — сказал Медведев.
Встреча Владимира Путина с членами правительства.
Встреча Владимира Путина с членами правительства.
https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1209837187044380672
«И конечно, из того, что нельзя не отметить в качестве позитива, — это создание хорошей макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции: он колеблется уже около трёх процентов», — отметил Владимир Путин.
«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал президент России Владимир Путин.
Он назвал это задачей номер один.
Решение задачи номер один — повышения доходов населения — связано с другой важнейшей задачей: решением демографических проблем, подчеркнул президент. По словам Владимира Путина, особая нагрузка приходится на семьи с детьми.
«Об этом никогда нельзя забывать. И все наши ближайшие шаги в социальной сфере нужно сопоставлять именно с тем результатом, которого мы ожидаем в решении вопросов поддержки семей с детьми», — подчеркнул президент.
О демографической проблеме России — читайте трансляцию ИА REGNUM: Демографическая яма: жителей России становится всё меньше
Президент России Владимир Путин: «У Правительства фактически нет никогда выходных. Дежурная служба работает вообще в режиме нон-стоп, постоянно. И находящиеся здесь коллеги, я знаю это по собственному опыту, общению с вами, знаю, что вы всегда на посту, всегда на связи, всегда в материале, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, для того чтобы качество нашей работы поднять на новый уровень».