Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Жителям Ростова-на-Дону предлагают приобрести пихты, привезённые из Дании. Стоимость новогоднего дерева зависит от его размера и внешнего вида. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пихта из Дании

Продавцы ёлочного базара, расположенного на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, предлагают горожанам установить дома пихты из Дании. Пушистые и не колючие деревья продают в среднем по 5 тыс. рублей.

Напомним, что стоимость сосен в Ростове-на-Дону начинается от 500 рублей. Невысокую отечественную ель можно приобрести за 1 тыс. рублей.