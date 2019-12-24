В Ростове-на-Дону цены на новогодние сосны начинаются от 500 рублей
Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону работа ёлочных базаров не прекращается. Цены на новогодние сосны начинаются от 500 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.
Одна из точек продаж сосен и елей, расположенная на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, предлагает ростовчанам широкий ассортимент новогодних красавиц, привезённых из российских регионов, в том числе Волгограда, Екатеринбурга.
Стоимость сосен начинается от 500 рублей. Однако высота дерева на цену не влияет, говорят продавцы. В среднем стоимость сосен составляет 600−800 рублей. Невысокую ель можно приобрести за 1 тыс. рублей.
ИА REGNUM отмечает, что покупатели могут воспользоваться услугой доставки новогоднего дерева.