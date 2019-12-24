Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону работа ёлочных базаров не прекращается. Цены на новогодние сосны начинаются от 500 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ель из Дании

Одна из точек продаж сосен и елей, расположенная на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, предлагает ростовчанам широкий ассортимент новогодних красавиц, привезённых из российских регионов, в том числе Волгограда, Екатеринбурга.

Стоимость сосен начинается от 500 рублей. Однако высота дерева на цену не влияет, говорят продавцы. В среднем стоимость сосен составляет 600−800 рублей. Невысокую ель можно приобрести за 1 тыс. рублей.

ИА REGNUM отмечает, что покупатели могут воспользоваться услугой доставки новогоднего дерева.