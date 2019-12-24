Санкт-Петербург, 24 декабря, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Власти Петербурга подготовили обширный план мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM. План представил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании городского правительства во вторник, 24 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ретроавтомобилей по Невскому проспекту в День Победы

«На сегодняшний день в город поступают дополнительные инициативы, думаю, мы найдем возможность включать либо помогать организовать те мероприятия, которые проводят общественные организации», — заметил при этом Ржаненков.

Всего в план празднования попали более 150 различных мероприятий, включая культурно-просветительские, научно-исторические и памятно-мемориальные. Основные пройдут 8 и 9 мая.

Так, 8 мая в 11:00 состоится официальная торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. В 15:00 начнется праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы, в БКЗ «Октябрьский».

9 мая в 10:00 начнется военный парад Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади. В 14:30 ветераны Великой Отечественной войны совершат торжественный проезд на ретро-автомобилях по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. В 15:30 по Невскому проспекту стартует «Бессмертный полк».

В 16:00 начнется праздничный концерт на Дворцовой площади. Салют запланирован на 22:00. Кроме того, факелы на Ростральных колоннах будут гореть в этот день с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00.

«Помимо этого, в каждом районе пройдут мероприятия, связанные с этой датой. Особенно хочется отметить блок, связанный с патриотическим воспитанием молодежи. Этому уделено особое внимание комитетами по образованию, молодежной политике, физкультуры и спорта, районными администрациями», — добавил Ржаненков.