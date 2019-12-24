Екатеринбург, 24 декабря, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге представлен большой выбор новогодних деревьев — от миниатюрных «бюджетных» веточек до изысканных цветочно-ёлочных букетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самый простой вариант доступен каждому — небольшая еловая веточка обойдётся в 150 рублей.

За небольшие саженцы сосны и пихты придётся отдать уже побольше — 300 и 500 рублей соответственно.

Любопытно, но «полноразмерную модель» сосны можно найти за сумму от 1 тысячи рублей. С пихтами же дела обстоят по-другому: в зависимости от размера их можно найти и за 2 тысячи 500 рублей, и даже за 4 тысячи рублей.

Фы

Однако интереснее всего выбор в цветочных магазинах города. Там можно приобрести прекраснейшие хвойные букеты — изысканное ассорти из роз, еловых и сосновых веток. В центр комнаты такое не поставишь, но вторая половинка, несомненно, сможет оценить подарок. Правда, обойдётся он в круглую сумму: найти букет дешевле 3 тысяч рублей достаточно сложно.

-ассорти