Санкт-Петербург, 23 декабря, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Основная сцена Мариинского театра, которая должна была закрыться на реконструкцию, не будет закрываться до тех пор, пока руководство театра не будет уверено в четком исполнении установленных сроков. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил директор и художественный руководитель Мариинского театра, маэстро Валерий Гергиев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Напомним, Мариинский театр основан в 1783 году. Здание исторической сцены театра было создано в 1847—1848 гг. Последняя генеральная реконструкция прошла в 1968—1970 годах. Ранее Валерий Гергиев заявлял об отсрочке реконструкции на неопределенный срок из-за отсутствия стопроцентного утвержденного проекта.

По его словам, в последнее время часто стали брать за правило: вместо четких сроков завершать работы через 10−20 лет. Гергиев опасается, что такая же судьба ждет и основную сцену Мариинского театра и, чтобы не допустить этого и дать возможность всем артистам выступить на легендарной сцене, театр не закрывается на реконструкцию.

«Я приехал в Петербург 19-летним мальчиком, поступил на первый курс [Консерватории] и не терял ни единого шанса познакомиться с этим великолепным городом. Но никогда не избавлялся от чувства тревоги, особенно в последние месяцы, и негодования по поводу состояния Театральной площади», — сказал маэстро.

Дирижер опасается, что Мариинский театр окажется в такой же тяжелой ситуации, как и расположенная напротив Консерватория им. Римского-Корсакова, которая находится в жутком состоянии и о ее судьбе никто четких планов не заявляет.

«В начале говорим, что работы завершатся через год, а открываем через 15 лет, у нас со строителями разный взгляд на этот вопрос. Это единственная причина, из-за которой основная сцена Мариинского театра не закрылась на реконструкцию. Опасаюсь, что из-за этого никогда никто не получит возможность выступить на исторической сцене», — поделился своей тревогой Валерий Гергиев.

Помимо этого дирижер заявил о готовности вмешаться и помочь решить ситуацию с затянувшейся реставрацией его альма-матер — здания Санкт-Петербургской консерватории.

«Я эту ситуацию считаю трагически острой», — отметил маэстро Гергиев.