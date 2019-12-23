Москва, 23 декабря, 2019, 17:41 — ИА Регнум.

Заявки на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональном конкурсе «Учитель будущего» — подали более 25 тысяч педагогов. Заявочная кампания продлится на сайте конкурса Teach е r . rsv . ru до 31 декабря 2019 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Конкурс «Учитель будущего»

«Активная регистрация учителей на сайте конкурса подтверждает, что проект действительно востребован среди педагогов. Заявки поступают из всех регионов России. Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали: Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская республика и Воронежская область. Из общего числа подавших свои заявки на участие, около 20% составляют молодые учителя до 30 лет, а участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка800 человек», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что благодаря отсутствию ограничений, конкурс вызвал интерес среди учителей разного возраста.

«Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это — учитель английского языка из г. Кузнецка Пензенской области. Большинство заявок на участие в конкурсе подали учителя — женщины (85%), 15% участников — мужчины», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

«Если говорить о предметной принадлежности учителей, подавших заявки на участие в конкурсе, то с самого начала в лидерах оказались учителя начальной школы, которые очень уверенно удерживают свои позиции. Вторые по численности учителя русского языка и литературы, а сразу за ними учителя математики, от которых немного отстают учителя истории и обществознания», — добавил руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступк электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифтыдля каждого» национального проекта «Образование».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала.

Особенностью профессионального конкурса «Учитель будущего» станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистови финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участияв образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.