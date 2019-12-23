Москва, 23 декабря, 2019, 11:13 — ИА Регнум. США уже довольно давно действуют по принципу «не можешь бежать быстро — стреляй в тех, кто тебя обгоняет», считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что швейцарская компания-трубоукладчик уступила давлению США и вывела свои корабли из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море.

Доллар

«Такие экономические преступления изрядно мешают всему миру, но более всего мешают самим США, ибо в надежде на силовые приёмы они фактически перестали развивать полноценную экономику, что мы и наблюдаем, — сказал Вассерман. — Понятно, что такой путь, избранный ими, рано или поздно кончится тем, что большая часть мира выйдет из долларовой зоны, что обернётся для Америки громадными потерями. Правда, насколько я могу судить, президента Трампа это вполне устраивает, так как он хочет нарастить внутриамериканское производство, а для этого прежде всего надо сделать невыгодным экспорт долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вступили в силу американские санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Компания Allseas вслед за этим объявила о приостановке работ в Балтийском море.