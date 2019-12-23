Москва, 23 декабря, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

Шампанское

«От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет», — заверил соотечественников физиолог. Однако доктор медицинских наук напомнил о неспособности большинства граждан России остановиться на такой относительно безопасной дозе и предостерег от чрезмерного употребления спиртосодержащих напитков в праздничную ночь.

«Сказать, какая доза алкоголя безвредна, мы не можем, — отметил Умрюхин. — Мы можем только рекомендовать не злоупотреблять и стараться уйти от крепких напитков».

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