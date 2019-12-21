Варшава, 21 декабря, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Официальная позиция Польши заключается в том, что в 1939 году СССР напал на страну так же, как и гитлеровская Германия. Об этом сообщается в распространенном 21 декабря заявлении Института национальной памяти Польши.

Флаг Польши

«Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году», — говорится в заявлении.

По мнению сотрудников польского государственного историко-архивного учреждения, пакт Молотова-Риббентропа, заключенный между Германией и СССР, являлся «прелюдией к вооруженной агрессии».

Напомним, ответ властей Польши последовал после того, как президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, прошедшей 19 декабря, высказал свое мнение о переписывании истории — о пакте Молотова-Риббентропа. Глава государства указал на то, что советские власти вошли в Польшу уже после того, как официальная Варшава потеряла контроль над своими вооруженными силами и ситуацией в стране.

Так, по мнению многих профессиональных историков, заключение пакта Молотова-Риббентропа позволило СССР отодвинуть начало боевых действий, что предоставило возможность провести мобилизацию в ряды Красной Армии и усилить военно-промышленный комплекс страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк заявил о том, что Варшаве необходимо время для анализа высказывания Владимира Путина о Польше в начале Второй мировой войны и пока не ясно требуют ли эти слова лидера России дипломатического ответа.