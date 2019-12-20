«Спектр-РГ» — единственная в мире передовая рентгеновская обсерватория
Москва, 20 декабря, 2019, 21:15 — ИА Регнум. «Прибор даст такую информацию, которую мы не будем понимать», — заявил на пресс-конференции в Москве президент РАН Александр Сергеев, говоря о возможностях обсерватории «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма»). Эта «непонятная информация» позволит, по его словам, совершить немало открытий. А потому запуск и работу астрофизической обсерватории можно смело считать прорывным научным результатом.
Астро-ГЛОНАССОМ назвал «Спектр-РГ» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Прибор имеет принципиально важное значение для «Лунной программы», а также для перспектив изучения планет Солнечной системы. Визитная карточка прибора — широкий угол обзора и высокое разрешение, пояснил академик Сергеев. Ожидания — самые радужные.
Сложности с запуском «Спектра-РГ» Рогозин объяснил тем, что стремились к так называемой «нулевой терпимости» — это как бы перестраховка, чтобы избежать возможных неполадок. То есть ракету сняли со старта, доработали, проверили, а потом, когда не осталось сомнений, запустили.
Планы Роскосмоса весьма амбициозны. В 2021 году планируется полететь на Луну и на Марс. Причем по «Лунной программе» уже достигнуты вполне зримые, по словам Дмитрия Рогозина, результаты.
«Спектр-РГ» запустили в июле 2019 года, а в октябре обсерватория достигла точки Лагранжа — рабочего положения в полутора миллионах километров от Земли. На днях началась реализация научной программы «Спектра» — сканирование небесной сферы. Результатом нескольких дней работы стало открытие более 300 скоплений галактик и десятка тысяч сверхмассивных черных дыр.
«Спектр-РГ» — единственная передовая рентгеновская обсерватория на ближайшие 10−15 лет, так как запуск космического телескопа ATENA Европейским космическим агентством запланирован только на 2031 год.