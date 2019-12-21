Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 21 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 декабря: в 1943 году националисты создали «Белорусскую центральную раду». Опубликован акт о зверствах гитлеровцев в городе Кагановичи Киевской области.

Оккупанты города Кагановичи (Хабное) Киевской области не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Гитлеровцы расстреляли свыше тысячи мирных жителей, угнали на каторгу в Германию более 3 тыс. жителей города и окрестных сёл.