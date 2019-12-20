Москва, 20 декабря, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Минимальный интерес вызвала прошедшая 19 декабря пресс-конференция президента Владимира Путина у наиболее обеспеченных граждан России. Об этом говорят итоги блиц-опроса ИА REGNUM, в котором менее чем за сутки приняли участие более 5 тысяч человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Количество тех, кому эта пресс-конференция вообще не интересна, превысило треть опрошенных. Показательно распределение по доходам и по партийным предпочтениям. Так, событие меньше всего заинтересовало тех жителей России, чей достаток значительно выше среднего (из них интерес проявили только 47%), для сравнения: наибольший интерес конференция вызвала у людей со средним достатком (77% от общего числа опрошенных из этой группы).

Что же до партийных предпочтений, из сторонников «Единой России» пресс-конференцию не проигнорировал практически никто, для сравнения: сторонники КПРФ проявили к ней минимальный на общем фоне, но все равно большой интерес (61%).