Тамбов, 19 декабря, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Часть инициатив и решений, о которых президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции сегодня, 19 декабря, уже реализуются в Тамбовской области. В частности, меры по борьбе с употреблением алкоголя и решением экологических проблем. Об этом губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил по итогам встречи лидера страны с журналистами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин

Трансляцию большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая шла 4 часа 20 минут, смотрел и глава администрации Тамбовской области. Он отметил, что «темы поднимались самые разные, актуальные для каждого конкретного человека и каждого региона России».

«Часть инициатив и решений, озвученных президентом, уже реализуются в нашей области. К примеру, Владимир Владимирович обозначил важность ограничения по продаже алкоголя. В Тамбовской области такие ограничения действуют уже много лет, и я считаю, что эта мера абсолютно действенная», — подчеркнул Александр Никитин.

Он также отметил, что по-прежнему в России «актуальны экологические вопросы». И здесь Тамбовской области «есть чем гордиться»:

«Регион несколько лет подряд держит лидерство в экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Журналистов интересовала тема реализации национальных проектов. Мы успешно выполняем мероприятия 51 регионального проекта в рамках 11-ти национальных проектов».

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Губернатор также констатировал, что «интересным получился разговор по социальной тематике»: речь шла о рабочих местах, зарплате, образовании, борьбе с домашним насилием, были подняты и другие проблемы.

«Серьёзное внимание президент уделил развитию здравоохранения. Отмечу, что проект бюджета Тамбовской области на 2020 год предусматривает увеличение расходов на льготное обеспечение лекарственными средствами: на эти цели дополнительно выделено 100 млн рублей. Разговор президента с журналистами был в этом году ещё более интересным, ярким и острым», — отметил губернатор Александр Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент РФ Владимир Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию, для участия в которой было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. Она стала ретьей по продолжительности среди таких же мероприятий.