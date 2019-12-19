Пресс-конференция Путина была «более яркой, острой» — тамбовский губернатор
Тамбов, 19 декабря, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Часть инициатив и решений, о которых президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции сегодня, 19 декабря, уже реализуются в Тамбовской области. В частности, меры по борьбе с употреблением алкоголя и решением экологических проблем. Об этом губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил по итогам встречи лидера страны с журналистами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Трансляцию большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая шла 4 часа 20 минут, смотрел и глава администрации Тамбовской области. Он отметил, что «темы поднимались самые разные, актуальные для каждого конкретного человека и каждого региона России».
Он также отметил, что по-прежнему в России «актуальны экологические вопросы». И здесь Тамбовской области «есть чем гордиться»:
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Губернатор также констатировал, что «интересным получился разговор по социальной тематике»: речь шла о рабочих местах, зарплате, образовании, борьбе с домашним насилием, были подняты и другие проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент РФ Владимир Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию, для участия в которой было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. Она стала ретьей по продолжительности среди таких же мероприятий.