Тамбов, , 21:15 — REGNUM Тамбовская область в очередной раз заняла первое место в национальном экологическом рейтинге регионов. Регион сохранил свою позицию по итогам осени, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовщина является лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года и снова подтвердила свои позиции. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени 2019 года. Тамбовская область занимает в рейтинге первое место. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Белгородская область и Алтай.

Организаторы рейтинга отмечают важность общественного участия в создании независимых и объективных инструментов оценки региональной экосреды. Одним из таких инструментов является проект организации «Зеленый патруль» по сертификационному обследованию предприятий страны, где оценивается экологическая ориентированность производства. Свидетельством успешной экологической модернизации на предприятии является «Зеленый сертификат», который вручается по итогам проверок. Несколько предприятий Тамбовской области уже получили такой документ.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что охрана природы — один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой — обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду.

Напомним, экологический рейтинг регионов рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.